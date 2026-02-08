El Salamanca CF UDS se queda por segunda jornada seguida fuera de los puestos de playoff
El empate de la UD Ourense en el último suspiro ante el Coruxo mantiene al equipo de Jorge García como sexto clasificado
El Salamanca CF UDS cierra la vigésimo segunda jornada de Segunda RFEF fuera de los puestos de playoff de ascenso. Los charros siguen sextos a un punto de la zona de privilegio tras empatar a uno ante el Numancia en el estadio Helmántico.
El empate en el último suspiro de la UD Ourense ante el Coruxo hizo que los charros saliesen a última hora de la jornada de los puestos de playoff.
La próxima jornada, el Salamanca CF UDS visitará el Adolfo Suárez para enfrentarse al Real Ávila (domingo a las 17 horas). Los abulenses están heridos tras caer goleados por 7-2 ante el Valladolid Promesas.
