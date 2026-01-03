El Salamanca CF UDS quiere poner el broche a su buena primera vuelta

El Salamanca CF UDS arranca el 2026 con el duelo ante el Langreo. El choque tendrá lugar el domingo, a las 17 horas, en el estadio Helmántico. Los charros están en puestos de playoff y los asturianos llegan en la zona de descenso.

“Creemos que Langreo no está en el puesto que merece por nivel de juego, por jugadores y propuesta y creemos que merece estar más arriba. Va a ser un partido muy complicado. Tenemos que volver a activar pilas y volver a hacer lo que estábamos haciendo antes de Navidades”, explica Jorge García sobre el rival.

El entrenador del Salamanca CF UDS pierde por lesión a Davo y también a Mancebo: “Hay jugadores que nos van a dar cosas distintas”.

El Langreo marcha decimoquinto, con 14 puntos, y está a cuatro puntos de salir de la zona roja. Los visitantes llegan a Salamanca con la baja del delantero Guerrero, que ha abandona la disciplina asturiana.