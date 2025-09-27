El Salamanca CF UDS recibe a la UD Ourense en Las Pistas

El Salamanca CF UDS quiere pasar rápido página y dejar atrás su derrota en el último suspiro en casa del Deportivo Fabril. Los de Jorge García reciben este domingo, a las 17 horas, a la UD Ourense en Las Pistas.

El técnico charro no podrá contar con el zaguero Iván Casado, que fue expulsado en el último duelo y se perderá dos encuentros, y regresará a la defensa de cuatro.

El Salamanca CF UDS inicia la jornada en séptima posición con 4 puntos en su casillero; mientras que los gallegos llegan a Salamanca con solo un punto de nueve posibles.

La UD Ourense llega a Salamanca con nombres conocidos como el entrenador Borja Fernández o futbolistas veteranos como Pol Bueso o Rufo.