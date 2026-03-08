El Salamanca CF UDS se reconcilia con una goleada ante su afición

El Salamanca CF UDS se reconcilió consigo mismo y con su afición. Los charros vencieron por 5-1 al colista Sámano en el estadio Helmántico y continúan una jornada más en la zona de playoff.

El once titular de Jorge García estuvo formado por Leo Mendes en la meta; Parra, Pulpón, Casado y Marotías en defensa; Lara, Cristeto, Álex Gonpi y Aimar en la medular; y con Javi Delgado y Servetti en la doble punta.

El uruguayo abría el marcador a la media hora de juego y sellaba el dominio claro del Salamanca CF UDS. Pero no se quedó ahí el equipo de Jorge García que, del minuto 30 al 38, hacía tres tantos más para sentenciar el envite por medio de Javi Delgado, Aimar Barrera y de nuevo Servetti.

Al descanso, Jorge García daba minutos a Hugo Marcos y Alba. Aunque el Sámano saltaba con más mordiente y marcaba el 4-1 a los cuatro minutos de la reanudación.

El que más ganas tenía en el partido fue Servetti. Al delantero no le bastaron sus dos goles de la primera mitad. Siempre buscó uno más. Lo consiguió en el minuto 79 con un gran remate de cabeza dentro del área para establecer el definitivo 5-1.