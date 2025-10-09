El Salamanca CF UDS reconoce que no ha enviado la documentación necesaria al Ayuntamiento de Villares

Era un secreto a voces y solo faltaba la constatación. El partido entre el Salamanca CF UDS y la SD Sarriana se disputará el sábado, a las 17 horas, en Las Pistas del estadio Helmántico. No es novedad y así estaba fijado por la Real Federación Española de fútbol.

Sin embargo, el club redactó un mensaje en X el pasado miércoles que alimentó la ilusión de los aficionados por volver al estadio Helmántico. "El jueves, el Ayuntamiento realizará la revisión final de la obra", sentenciaban.

Sin embargo, la realidad 24 horas después ha sido muy diferente. "Algunos ajustes técnicos imprevistos en la instalación eléctrica han demorado la entrega de la documentación necesaria ante los organismos competentes (OCA y Ayuntamiento), lo que impide que el estadio pueda recibir aún la habilitación definitiva", admiten desde el club presidido por Manuel Lovato.

Una nueva situación evitable por el club, que tendrá que seguir trabajando en sus obras del estadio Helmántico y ya acumula tres duelos ligueros fuera de su 'casa'.