El Salamanca CF UDS, sin red ante el colista

El Salamanca CF UDS quiere desquitarse de la goleada sufrida ante el Oviedo Vetusta y regresar a la senda del triunfo ante la UD Sámano. El choque se disputará el domingo, a las 17 horas, en el estadio Helmántico.

Los charros inician la jornada en puestos de playoff, pero sin opción al fallo. El Numancia, la UD Ourense y el Real Ávila acechan para meterse en la zona de privilegio.

“Es once contra once y cualquiera de los dos puede ganar. Tenemos que aumentar el nivel y hacer muchas cosas bien. Ellos vendrán a divertirse y un equipo que juega sin presión es peligroso”, avisa Jorge García.

El entrenador del Salamanca CF UDS también explica el plan de partido de los visitantes: “Es un equipo que, en cuanto a clasificación, vienen en mala dinámica y son últimos. Van a venir motivados por el escenario y por no tener nada que perder. Se junta en un bloque muy bajo, con línea de cinco, y aprovecha sus dos o tres ocasiones”.