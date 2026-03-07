El Salamanca CF UDS, sin red ante el colista
El conjunto dirigido por Jorge García se ve las caras con la UD Sámano el domingo en el estadio Helmántico
El Salamanca CF UDS quiere desquitarse de la goleada sufrida ante el Oviedo Vetusta y regresar a la senda del triunfo ante la UD Sámano. El choque se disputará el domingo, a las 17 horas, en el estadio Helmántico.
Los charros inician la jornada en puestos de playoff, pero sin opción al fallo. El Numancia, la UD Ourense y el Real Ávila acechan para meterse en la zona de privilegio.
“Es once contra once y cualquiera de los dos puede ganar. Tenemos que aumentar el nivel y hacer muchas cosas bien. Ellos vendrán a divertirse y un equipo que juega sin presión es peligroso”, avisa Jorge García.
El entrenador del Salamanca CF UDS también explica el plan de partido de los visitantes: “Es un equipo que, en cuanto a clasificación, vienen en mala dinámica y son últimos. Van a venir motivados por el escenario y por no tener nada que perder. Se junta en un bloque muy bajo, con línea de cinco, y aprovecha sus dos o tres ocasiones”.
