El Salamanca CF UDS refuerza su plantilla con Miguel Serrano

El Salamanca CF UDS anuncia la incorporación de Miguel Serrano Mateos (Argamasilla de Alba, Ciudad Real, 17 de octubre de 2001), de 24 años, como nuevo jugador del primer equipo para la temporada 2025/2026.

Miguel llega procedente de la UD Yugo Socuéllamos, donde ha competido en Segunda Federación, acumulando minutos y experiencia en una categoría exigente. Se incorpora al Salamanca CF UDS como extremo ofensivo, posición en la que ha demostrado su mejor rendimiento.

Según informan desde el club se trata de un futbolista rápido y vertical, con gran capacidad para el uno contra uno y para desbordar por las bandas. Miguel destaca por su habilidad para atacar la espalda de las defensas rivales y generar peligro constante, combinando sus cualidades ofensivas con un alto compromiso táctico. Su trabajo en ambas fases del juego aporta equilibrio y solidez al equipo.

Formado en el fútbol regional y nacional, Miguel Serrano cuenta con una trayectoria sólida a pesar de su juventud, superando los 170 partidos oficiales a nivel senior, con experiencia continuada en competiciones nacionales y una evolución constante en su rendimiento.