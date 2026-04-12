El Salamanca CF UDS regresa al triunfo con un tanto de Miguel Serrano

El Salamanca CF UDS resurge con fuerza tras su victoria ante la Gimnástica Segoviana en La Albuera. Un tanto de Miguel Serrano en el minuto 10 dio los tres puntos a los charros en un duelo entre equipos de la zona alta.

El once titular de Jorge García estuvo formado por Jon Villanueva en la portería; Parra, Souley, Marotías y Murua en defensa; Alba, Lara, Serrano y Mancebo en la medular; y con Javi Delgado y Servetti en punta.

En los primeros tanteos, el Salamanca CF UDS golpeó con fuerza a su rival con el tanto de Miguel Serrano. Y, con ventaja en el marcador, el equipo de Jorge García supo contrarrestar con más acierto al rival. Además, Jon Villanueva estuvo seguro para atajar los avances segovianos.

Tras el paso por los vestuarios, Casado entró en lugar de Murua. Aunque fue Marotías el que evitó el 1-1 de los locales. En el tramo final, con el choque abierto, Souley y Servetti tuvieron dos ocasiones para poder sentenciar. No le hizo falta al Salamanca CF UDS, que festejó con rabia el pitido final y derrota a un rival directo.