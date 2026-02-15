El Salamanca CF UDS regresa a la zona de playoff y se coloca cuarto

La victoria del Salamanca CF UDS en Ávila por 1-2 no solo tuvo el premio de los tres puntos, también el de regresar a los puestos de playoff. Los charros se colocan cuartos, con 39 puntos y adelantan en la tabla al Coruxo y a la UD Ourense.

Los salmantinos cierran la jornada con un punto de ventaja sobre el Coruxo, dos sobre la UD Ourense y tres sobre el Numancia (estos dos últimos fuera de la zona de privilegio).

La próxima jornada, el Salamanca CF UDS recibe al Marino de Luanco. El encuentro tendrá lugar el domingo, a las 17 horas, en el estadio Helmántico.