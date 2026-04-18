El Salamanca CF UDS, a regresar a la zona de playoff ante el campeón

El Salamanca CF UDS tiene una oportunidad de oro para regresar a los puestos de ascenso a Primera RFEF. Los charros dependen de sí mismos para jugar el playoff y para ello tendrán que ganar al campeón y ya ascendido Deportivo Fabril.

El equipo dirigido por Jorge García marcha sexto, a solo un punto del tercer puesto, y hará el pasillo al filial gallego en los momentos previos del encuentro. Después, peleará por tres puntos clave para luchar por el ascenso a Primera RFEF. “La victoria del otro día cambia la dinámica en la que veníamos y ahora el siguiente paso es acabar la semana, que es una de las mejores semanas a nivel aptitudinal y de entrenamiento, y superar el nivel de idea que tuvimos el otro día”, reconoce Jorge García.

El entrenador del Salamanca CF UDS pide el máximo a sus jugadores y no cree que el filial del Deportivo vaya a llegar relajado al Helmántico: “Creo que muchos equipos cuando consiguen el objetivo se dejan llevar, pero este no va a ser el caso. Son chicos jóvenes que el año que viene quieren seguir donde están y tienen la ilusión de llegar al fútbol profesional. Creo que vendrá un Fabril muy competitivo”.