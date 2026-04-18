El Salamanca CF UDS, a regresar a la zona de playoff ante el campeón
Los charros se meterán de nuevo en los puestos de privilegio si ganan al ya ascendido Deportivo Fabril
El Salamanca CF UDS tiene una oportunidad de oro para regresar a los puestos de ascenso a Primera RFEF. Los charros dependen de sí mismos para jugar el playoff y para ello tendrán que ganar al campeón y ya ascendido Deportivo Fabril.
El equipo dirigido por Jorge García marcha sexto, a solo un punto del tercer puesto, y hará el pasillo al filial gallego en los momentos previos del encuentro. Después, peleará por tres puntos clave para luchar por el ascenso a Primera RFEF. “La victoria del otro día cambia la dinámica en la que veníamos y ahora el siguiente paso es acabar la semana, que es una de las mejores semanas a nivel aptitudinal y de entrenamiento, y superar el nivel de idea que tuvimos el otro día”, reconoce Jorge García.
El entrenador del Salamanca CF UDS pide el máximo a sus jugadores y no cree que el filial del Deportivo vaya a llegar relajado al Helmántico: “Creo que muchos equipos cuando consiguen el objetivo se dejan llevar, pero este no va a ser el caso. Son chicos jóvenes que el año que viene quieren seguir donde están y tienen la ilusión de llegar al fútbol profesional. Creo que vendrá un Fabril muy competitivo”.
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