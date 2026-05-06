El Salamanca CF UDS renueva a Cristeto y a Lara

En los últimos días, el director deportivo del Salamanca CF UDS, Carlos Valverde, ha tenido diferentes reuniones con los jugadores para despedir la temporada y también para aclararles su situación de cara a la cara campaña.

Según ha podido confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el centro del campo titular del Salamanca CF UDS continuará en el club. José Lara y Carlos Cristeto han extendido su contrato con la entidad presidida por Manuel Lovato.

Durante toda la campaña, Jorge García tuvo muy claro que su sala de máquinas sería movida tanto por José Lara como por Cristeto. Este último actuó en diferentes posiciones en el centro del campo, alternando jugar en la base como ser el futbolista encargado de llevar el peso del equipo en campo rival.