El Salamanca CF UDS renueva a Davo Fernández
El club ha querido tener un bonito gesto con el futbolista lesionado
El Salamanca CF UDS ha notificado la renovación de Davo Fernández. El futbolista se lesionó ante el Burgos Promesas y tendrá que estar lo que resta de temporada fuera de los terrenos de juego.
“Tras un año duro, marcado por las lesiones y la adversidad, Davo seguirá formando parte de la familia blanquinegra, con la ilusión intacta y las ganas de volver a disfrutar del fútbol en el Helmántico, donde su talento y desborde sabemos harán vibrar a la afición”, explican desde el club charro.
