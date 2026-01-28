El Salamanca CF UDS renueva a Davo Fernández

El Salamanca CF UDS ha notificado la renovación de Davo Fernández. El futbolista se lesionó ante el Burgos Promesas y tendrá que estar lo que resta de temporada fuera de los terrenos de juego.

“Tras un año duro, marcado por las lesiones y la adversidad, Davo seguirá formando parte de la familia blanquinegra, con la ilusión intacta y las ganas de volver a disfrutar del fútbol en el Helmántico, donde su talento y desborde sabemos harán vibrar a la afición”, explican desde el club charro.