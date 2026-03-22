El Salamanca CF UDS resiste en la zona de playoff a Primera RFEF

El empate del Salamanca CF UDS ante el Bergantiños permite al equipo charro seguir en la zona de playoff de ascenso a Segunda RFEF. Los de Jorge García con quintos con 44 puntos y están empatados a puntos con la UD Ourense (cuarto) y el Real Ávila (sexto).

Por delante quedan seis jornadas para encontrar una plaza definitiva entre los mejores de la competición y luchar por el ascenso a la siguiente categoría.

La próxima jornada, el equipo charro visita a la UP Langreo. El duelo tendrá lugar el sábado, a las 18 horas, en suelo asturiano.