El Salamanca CF UDS retiene su puesto en el playoff de ascenso a Primera RFEF. Los de Jorge García son quintos, con 29 puntos, y tiene mejor golaveraje general que la UD Ourense, que también tiene la misma puntuación.

Por debajo, el Coruxo, el Numancia y el Real Ávila están un punto por debajo y esperando para asaltar los puestos de privilegio de la tabla en el grupo 1 de la Segunda RFEF.

La próxima jornada, el Salamanca CF UDS recibirá al filial del Real Valladolid. El choque tendrá lugar el domingo, a las 17 horas, en el estadio Helmántico.