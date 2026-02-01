El Salamanca CF UDS sale de los puestos de playoff a Primera RFEF

El Salamanca CF UDS ha perdido su puesto de privilegio en la zona de playoff a Primera RFEF tras caer por 1-0 en O Vao ante el Coruxo. Precisamente es el equipo gallego junto con la UD Ourense los que adelantan en la tabla a los de Jorge García.

El Deportivo Fabril sigue líder con 42 puntos, dos más que el Oviedo Vestusta. El empate entre ambos lo aprovechó la Gimnástica Segoviana para ganar al Sámano y poner a tres puntos del liderato. El Coruxo, con 37 puntos, y la UD Ourense, con 36, cierran la zona de playoff de ascenso a Primera RFEF.

El próximo domingo, el Salamanca CF UDS cerrará la vigésimo segunda jornada del grupo 1 de la Segunda RFEF, con el choque ante el Numancia en el estadio Helmántico (17 horas).