El Salamanca CF UDS sale de los puestos de playoff y cae a la séptima plaza en Segunda RFEF

El Salamanca CF UDS perdió por 1-0 ante el Langreo en suelo astur y los resultados del domingo de otros equipos le sacan de la zona de playoff. El equipo de Jorge García cae a la séptima plaza de la competición con 44 puntos.

Por arriba, el Deportivo Fabril ya roza el ascenso directo y tiene 60 puntos. En puestos de playoff están el Oviedo Vetusta con 53 puntos, la Segoviana con 48, el Real Ávila con 47 y la UD Ourense con 45. Además, el Coruxo es sexto (ya fuera de los puestos de playoff) con un punto más que el equipo charro.

La próxima jornada, el Salamanca CF UDS recibe en el estadio Helmántico al filial del Racing de Santander. El encuentro se disputará el domingo a las 17 horas.