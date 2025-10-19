El Salamanca CF UDS sale de la zona de playoff de Segunda RFEF
La derrota en Soria ante el Numancia y los triunfos de la Gimnástica Segoviana y el Bergantiños dejan sexto al equipo charro
La derrota del Salamanca CF UDS en Soria ante el Numancia también ha hecho que los charros salgan de los puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF. Las victorias de la Gimnástica Segoviana y el Bergantiños dejan sexto al equipo charro.
El Deportivo Fabril empató en casa del colista, pero sigue líder con cuatro puntos de renta sobre el Oviedo Vetusta y cinco sobre la Gimnástica Segoviana, Bergantiños y Real Ávila.
El equipo dirigido por Jorge García tendrá la oportunidad de volver a la zona de privilegio la próxima jornada. El Salamanca CF UDS recibe el domingo a la Gimnástica Segoviana a partir de las doce del mediodía.
