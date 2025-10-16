Un Salamanca CF UDS de segundas partes

El Salamanca CF UDS ha logrado ocho puntos en las segundas partes. Un dato que hace que el equipo charro se asiente en puestos de playoff y también que deja claro el buen hacer del equipo de Jorge García cuando el partido se pone cuesta arriba.

En Las Pistas, los partidos ante el Atlético Astorga y la UD Ourense se fueron 0-0 al descanso. En el primero, un doblete de Servetti dio dos puntos extra a los charros; en el segundo, el gol de Tomi Lupidio en el 96 fue decisivo para la victoria.

Ante la SD Sarriana, el premio fue aún mayor. Los de Jorge García se fueron al descanso 0-1 y lograron los tres puntos con los tantos de Carrasco y Servetti.

Fuera de casa, el Salamanca CF UDS logró dos puntos más a partir del descanso en el encuentro ante el Sámano. Con empate a cero al descanso, Carrasco y Mancebo (de penalti) hicieron que los charros lograsen la victoria.

La única ocasión de la temporada en la que el Salamanca CF UDS perdió puntos tras el descanso fue en casa del Deportivo Fabril, con el postrero gol de Rubén para el 2-1.