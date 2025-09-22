El Salamanca CF UDS, séptimo en Segunda RFEF

Cuatro puntos para el Salamanca CF UDS en Segunda RFEF. Los charros acabaron la jornada 3 con derrota en casa del filial del Deportivo de la Coruña (2-1).

Con pleno de puntos están los filiales del Deportivo y del Real Oviedo y también el Real Ávila. La Gimnástica Segoviana lleva 7 puntos y el Marino de Luanco cierra la zona de playoff con seis puntos en su casillero.

La próxima jornada, el Salamanca CF UDS recibe el domingo, a las 17 horas, a la UD Ourense 2014 con la duda del Helmántico o Las Pistas.