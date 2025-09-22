El Salamanca CF UDS, séptimo en Segunda RFEF
Los de Jorge García han sumado cuatro de los nueve puntos en juego en la competición
Cuatro puntos para el Salamanca CF UDS en Segunda RFEF. Los charros acabaron la jornada 3 con derrota en casa del filial del Deportivo de la Coruña (2-1).
Con pleno de puntos están los filiales del Deportivo y del Real Oviedo y también el Real Ávila. La Gimnástica Segoviana lleva 7 puntos y el Marino de Luanco cierra la zona de playoff con seis puntos en su casillero.
La próxima jornada, el Salamanca CF UDS recibe el domingo, a las 17 horas, a la UD Ourense 2014 con la duda del Helmántico o Las Pistas.
