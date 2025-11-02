El Salamanca CF UDS sigue séptimo y se pone a un punto del playoff

La novena jornada del grupo 1 de la Segunda RFEF deja una distancia de tres puntos desde el liderato (compartido por los filiales del Deportivo y del Real Oviedo) hasta el séptimo puesto que regenta el Salamanca CF UDS.

La Gimnástica Segoviana y el Bergantiños son tercero y cuarto, respectivamente, con 18 puntos y el Numancia se mete en la zona de playoff con 17 (los mismos que el Real Ávila). Por detrás, el Salamanca CF UDS con 16.

La próxima jornada, el Salamanca CF UDS jugará el domingo a las 12 horas ante el Real Valladolid Promesas en el anexo al José Zorrilla.