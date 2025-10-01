El Salamanca CF UDS tendrá que modificar la imagen de la fachada de la Universidad en su camiseta
El club no pidió permiso al ente académico y ya le han comunicado que deberá variar su frontal de la equipación
El Salamanca CF UDS tendrá que variar la imagen de su camiseta. El club charro colocó la imagen de la fachada de la Universidad de Salamanca y, tal y como ha confirmado SALAMANCA24HORAS.COM a través de fuentes académicas, ya saben que tendrá que modificar el frontal de su camiseta.
Por lo tanto, la entidad dirigida por Manuel Lovato tendrá que cambiar sus camisetas del primer equipo en las próximas fechas para no incurrir en un problema mayor con la Universidad de Salamanca y así ha sido comunicado desde la propia USAL.
