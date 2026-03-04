El Salamanca CF UDS tiene el tercer puesto tres puntos más lejos
La Gimnástica Segoviana venció por 3-2 al Marino de Luanco en el duelo aplazado
El grupo 1 de la Segunda RFEF se puso al día este miércoles con el encuentro entre la Gimnástica Segoviana y el Marino de Luanco en La Albuera. Los locales se llevaron los tres puntos con un gol de Fer Llorente en el minuto 85 (3-2).
Con estos resultados, el equipo segoviano abre brecha en la tercera plaza y suma cinco puntos más que el Coruxo y seis puntos más que el Salamanca CF UDS.
El conjunto dirigido por Jorge García jugará el domingo, a las 17 horas, en el estadio Helmántico ante la UD Sámano. El equipo cántabro llegará como colista a Salamanca.
