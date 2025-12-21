El Salamanca CF UDS, a tres puntos del liderato en Segunda RFEF

El Salamanca CF UDS acabará el año en puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF. Los charros marchan quintos clasificados y están a tres puntos del liderato en Segunda RFEF.

La tabla se encuentra muy comprimida del primer puesto al octavo. Ocho equipos en tan solo seis puntos y todo el mundo con la vista puesta en la reclamación del Numancia por posible alineación indebida del filial del Deportivo, que puede cambiar todo el frente de la clasificación.

Por el momento, el Deportivo Fabril y la Gimnástica Segoviana marchan líderes con 31 puntos, mientras que el Oviedo Vetusta tiene 30 puntos y el Bergantiños cuenta con 29. El Salamanca CF UDS cierra la zona de privilegiado al haber cosechado 28 puntos en 16 encuentros.