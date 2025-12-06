El Salamanca CF UDS se ve las caras con el filial del Racing

El Salamanca CF UDS defenderá en la decimocuarta jornada de la Segunda RFEF su puesto en la zona de playoff. El equipo charro se verá las caras el domingo, a las 12 horas, ante el filial del Racing de Santander.

“El Rayo es un filial muy propositivo que trata de crear jugadas desde atrás, incluso desde el portero, y tenemos que estar muy convencidos del plan defensivo que vamos a llevar para que no les lleguen balones a sus jugadores de arriba. Intentaremos llevar el control del partido a través del balón”, explica Jorge García.

Y no es para menos, el Rayo Cantabria cuenta en sus filas con jugadores como Diego Fuentes o Izan, que estuvieron el jueves en el choque de Copa con el primer equipo.

El técnico del Salamanca CF UDS no podrá contar con Dani Hernández ni Davo Fernández, dos de sus atacantes, pero no quiere excusar en el tramo final antes del final de año: “Son fechas para apretar y dar el máximo. Da igual el rival que venga, porque cualquier equipo te pone en aprietos. Vamos a tener que vivir el partido al 100%”.