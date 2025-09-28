El Salamanca CF UDS, en zona de playoff a Primera RFEF
El gol de Tomi en el minuto 96 ante la UD Ourense pone quinto al equipo charro
Doble premio el gol de Tomi Lupidio. No solo valió para que el Salamanca CF UDS ganase por 1-0 a la UD Ourense en Las Pistas, sino también para que el equipo charro acabe la cuarta jornada en puestos de playoff a Primera RFEF.
El Salamanca CF UDS es quinto, con siete puntos. Por delante, el Deportivo Fabril, el Oviedo Vetusta y el Real Ávila con pleno de victorias (doce puntos de doce posibles) y la Gimnástica Segoviana, que también tiene siete puntos como el Salamanca CF UDS.
La próxima jornada, el equipo de Jorge García visita al colista de la clasificación. El Sámano, con un punto de doce posibles y nueve goles en contra, recibe al Salamanca CF UDS el domingo a las 17 horas.
