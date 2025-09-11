Salamanca competirá con dos potentes equipos en la Copa Mixta de Halterofilia de Castilla y León

Salamanca estará representada en la Copa Mixta de Castilla y León, que se disputará el próximo 13 de septiembre en el recinto ferial Ifeza de Zamora, con dos equipos integrados por deportistas de primer nivel.

El primer dúo lo forman Marta Rincón Fernández, campeona de Europa Máster en 2024, y Enrique José Varela Pampín, campeón de España universitario. El segundo equipo está compuesto por Marta García Rincón, campeona de Europa Absoluta en 2025, y Jose García Rodrigues, campeón de Europa Sub15 en 2022.

Con estas destacadas credenciales, Salamanca confía en firmar una brillante actuación en esta cita autonómica.