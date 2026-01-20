Salamanca se consolida como capital del atletismo con un trofeo de élite y el primer congreso nacional de entrenadores

Salamanca reafirma este fin de semana su liderazgo deportivo con una doble cita de primer nivel: el II Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca en Pista Cubierta y el I Congreso Nacional de Entrenadores ‘Pasado, presente y futuro profesional’. Ambos eventos, organizados por la Federación de Atletismo de Castilla y León, la Delegación Provincial y el Club Deportivo La Armuña con el apoyo del Ayuntamiento, convertirán a la ciudad en el epicentro de la disciplina a nivel nacional.

La pista cubierta Carlos Gil Pérez será el escenario este sábado, 24 de enero, a partir de las 17:00 horas, de una competición que reunirá a cerca de 300 atletas procedentes de diversos puntos de España. Con el objetivo de potenciar el talento local y autonómico, la organización ha garantizado que cada prueba cuente con al menos dos atletas de la delegación salmantina y otros dos de Castilla y León. El cartel de este año destaca por la presencia de más de 30 deportistas charros de élite, encabezados por nombres internacionales como Álvaro de Arriba, junto a figuras como Rodrigo Fito, Sergio Gil, Fernando Pablos, Julia Corredera y Elisa Álvarez.

El programa deportivo del trofeo abarca pruebas masculinas y femeninas de velocidad (60ml, 200m, 400ml), medio fondo (800m), vallas (60mv), saltos (longitud y altura) y lanzamiento de peso, además de una modalidad de triple salto mixto. Esta segunda edición no solo busca el espectáculo deportivo, sino también seguir posicionando a Salamanca como un referente internacional en la organización de eventos y en la promoción de jóvenes promesas.

De forma paralela, la formación y el debate técnico tendrán su espacio en el Centro Municipal Trujillo con la celebración del I Congreso Nacional de Entrenadores durante el viernes tarde y la mañana del sábado. Esta iniciativa pionera pretende reivindicar la figura del preparador como pieza esencial en la vida del atleta. Para ello, contará con ponentes de prestigio mundial como la olímpica Rosa Colorado Luengo, ganadora de más de 30 títulos nacionales; Luis Carretero Doncel; la atleta internacional Gema Barrientos Vicho; y Juan Sancha Matas, entrenador de la vigente subcampeona mundial de relevos, Esperança Cladera.

Toda la información detallada sobre horarios, inscripciones y el programa completo del congreso se encuentra disponible en la web oficial del atletismo salmantino: https://atletismosalmantino.org/