Salamanca se convierte en capital del culturismo natural con el Trofeo Ciudad de Salamanca 2025

Salamanca acogerá este fin de semana la competición de culturismo natural más grande de España, consolidando su posición como un referente en el turismo deportivo. El Trofeo Ciudad de Salamanca 2025 reunirá a más de 400 atletas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León del 19 al 21 de septiembre, superando el récord de participación de ediciones anteriores.

La concejala de Deportes, Almudena Parres, ha recibido a los organizadores de la AECN/ICN Spain, destacando el apoyo del Ayuntamiento a este tipo de eventos que no solo promueven el deporte, sino que también impulsan la economía local. Se estima que el evento atraerá a más de 2.000 asistentes, beneficiando al comercio y la hostelería de la ciudad.

Un evento con diez categorías y una exhibición especial

La competición, que se celebrará el sábado y el domingo, contará con diez categorías diferentes, tanto masculinas como femeninas, incluyendo Bodybuilding, Classic Physique, Fitness Model y Bikini, entre otras. Los atletas se pesarán el viernes a partir de las 16:00 horas, y las competiciones se llevarán a cabo el sábado de 9:30 a 20:30 y el domingo de 9:30 a 15:00.

Como broche de oro, el sábado por la tarde se realizará una exhibición especial a cargo del mejor posador de Classic del pasado campeonato. Este atleta, que se hizo profesional en el certamen europeo de Brno, demostrará su habilidad en el escenario, añadiendo un atractivo extra para los aficionados al culturismo.