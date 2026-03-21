Salamanca corre contra el Ictus

Durante la mañana de este sábado se ha disputado la segunda edición de la carrera popular ‘Contra el Ictus’. La prueba estuvo organizada por el servicio de Neurología del Hospital Universitario, con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León o Sacyl.

El pistoletazo de salida se dio desde la Facultad de Medicina a las 11 horas y los atletas tuvieron que superar una distancia de ocho kilómetros hasta la meta. Por su parte, la prueba de andarines se llevó en un trazado de cuatro kilómetros.