El Salamanca FF arranca la pretemporada con una victoria con el Real Valladolid

El Salamanca Fútbol Femenino arrancó sus partidos de pretemporada con una victoria por 2-1 ante el Real Valladolid en el Municipal Vicente del Bosque.

La primera mitad dejó claro que el Salamanca Fútbol Femenino llevaría el peso del partido y también el monopolio del balón. Al descanso, las charras ganaban por 1-0 gracias a un tanto de penalti de Ángela.

En la segunda parte hubo muchas imprecisiones y el equipo charro no estuvo cómodo. Sara de Prado hizo el 2-0, pero las visitantes recortaron diferencias en el tramo final con el 2-1 definitivo.