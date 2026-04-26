El Salamanca FF despide la campaña con victoria en Tercera RFEF

La última jornada de la Tercera RFEF femenina, en el grupo octavo, no tenía mucho en juego. Los dos equipos charros seguirán la próxima campaña en la competición y a ellos se les unirá de forma segura Unionistas.

El Salamanca Fútbol Femenino venció por 4-1 al Ponferrada Fútbol Club en el Municipal Vicente del Bosque. Un doblete de Carlota y otro de Sara de Prada sentenciaron el choque.

El Navega, por su parte, cayó por 2-0 en casa del San José. Las escolares acaban la competición en el noveno puesto y lograron la salvación matemática la jornada pasada.