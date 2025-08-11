El Salamanca FF echa a rodar con la vista en el ascenso
El equipo rojillo mantiene a María Gordo en el banquillo y a la gran mayoría de sus jugadoras
El Salamanca Fútbol Femenino realizó en la tarde noche de este lunes su primer entrenamiento de la pretemporada.
La apuesta del club es pelear el ascenso de categoría y para ello ha mantenido a María Gordo en el banquillo y a la gran mayoría de sus jugadoras de la pasada campaña.
En la fase de preparación, el Salamanca FF disputará cinco partidos amistosos antes del debut liguero.
