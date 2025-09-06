El Salamanca FF empata a dos en el amistoso ante el Capiscol
Los goles de Aitana y María Martín pusieron el definitivo 2-2 en el Municipal Vicente del Bosque
El Salamanca Fútbol Femenino jugó un nuevo test de pretemporada. El equipo rojillo empató a dos ante el Capiscol en el Municipal Vicente del Bosque.
En la primera mitad, las charras pagaron cara su falta de puntería y el duelo se marchó sin goles al descanso, a pesar de las múltiples ocasiones del Salamanca FF.
En la segunda parte, el Capiscol aprovechó dos errores salmantinos para ponerse 0-2 en el marcador. Sin embargo, los goles de Aitana y de María Martín igualaron el duelo y el pitido final dejó un 2-2 en el feudo rojillo.
