El Salamanca FF empata ante el Atlético Lince y tiene todavía más difícil el primer puesto
El Navega venció a domicilio por 0-1 en casa del Parquesol con un gol de Irene Ramos
El Salamanca Fútbol Femenino se llevó un duro revés en sus aspiraciones al primer puesto. Las charras empataron a cero en el Municipal Vicente del Bosque ante el Atlético de Laguna Lince y ven cómo el Villa de Simancas se marcha a cinco puntos de distancia.
El equipo charro buscó de inicio a fin el gol del triunfo, pero no tuvo acierto en los metros finales. El paso de los minutos desesperaba a las de María Gordo que, finalmente, se quedaron sin marcar y con mal sabor de boca.
El Navega logró tres puntos clave en la lucha por la salvación tras vencer por 0-1 en el campo del Parquesol. Un gol de Irene Ramos, en el minuto 81, dio la victoria al conjunto escolar en suelo vallisoletano.
