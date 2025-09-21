El Salamanca FF gana en el descuento y el Navega comienza con derrota

La primera jornada en el grupo octavo de Tercera RFEF femenina acabó con un triunfo y con una derrota de los dos equipos charros en la competición.

El Salamanca Fútbol Femenino ganó en el descuento. Las rojillas se impusieron por 3-1 al Olímpico de León B con los goles de Sara de Prado y de María Martín cuando el choque agonizaba. Luna, en la primera mitad, adelantó a las salmantinas.

El Navega, que debutaba en la competición, perdió en un partido de muchos goles ante la Bovedana. Las escolares cayeron por 6-3 en suelo zamorano y buscarán sus primeros puntos en la categoría la próxima semana.