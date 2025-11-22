El Salamanca FF se impone al Navega en Tercera RFEF

El Salamanca Fútbol Femenino se llevó el derbi femenino ante el Navega en el Municipal Vicente del Bosque. Las de María Gordo se llevaron la victoria por un claro 6-2 ante el conjunto escolar.

La primera parte acabó con ventaja de tres goles para las locales con los tantos de Lucía Familiar, Irene Martín y Luna. A los ocho minutos de la reanudación, Eva Galindo ponía el 4-0.

Y ahí llegaron los mejores minutos del Navega, que pisó área rival para poner el 4-2 en tan solo cinco minutos con un doblete de Alba Hernández. Pero el Salamanca FF no quería problemas y Carlota estiraba de nuevo la ventaja.

En el último minuto, la joven Naiara Cano, que debutaba con el Salamanca Fútbol Femenino, establecía el definitivo 6-2 con cerca de quinientos espectadores en las gradas del Municipal Vicente del Bosque.