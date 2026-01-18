El Salamanca FF se impone en la segunda parte al Capiscol

El Salamanca Fútbol Femenino se impuso por 0-2 al Capiscol a domicilio. El duelo se marchó con empate sin goles al descanso y, en la segunda mitad, el equipo de María Gordo estuvo mejor para llevarse los tres puntos. El primer gol llegó por medio de María Martín en el minuto 73 y, nada más reanudarse de saque de centro, Ximena hizo el definitivo 0-2.

El encuentro entre el Navega y la Gimnástica Segoviana, que estaba fijado para el sábado a las 18 horas en el Municipal Vicente del Bosque, no se disputó. El equipo visitante no pudo viajar debido a la nieve en las carreteras.