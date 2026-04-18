El Salamanca FF se lleva el derbi y el Navega logra la salvación

El Municipal Vicente del Bosque acogió el derbi charro de Tercera RFEF. El Salamanca Fútbol Femenino venció por 1-4 al Navega con goles de Luna, Sara de Prado, Ángela y Carlota. Por parte local, Natali Yamileth marcó el 1-4 definitivo.

Con estos resultados, el Navega logra la salvación matemática en Tercera RFEF en el año de su debut en la categoría. El equipo dirigido por Gelu ya toma una diferencia insalvable para el Ponferrada FF.

La próxima temporada, la nómina de equipos salmantinos en Tercera RFEF femenino se aumentará con el ascenso ya sabido de Unionistas.