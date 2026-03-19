El Salamanca FF y el Navega, atentos a los cambios en el formato del femenino

La Real Federación Española de fútbol planteó a los equipos en el Foro XXVI en Zaragoza una serie de cambios en las categorías del fútbol femenino, que fueron aceptados por los clubes.

El ente federativo quiere que haya dos grupos de catorce equipos en Primera RFEF (ahora hay un grupo único) y cuatro equipos de Segunda RFEF de catorce equipos cada uno (hasta el momento hay solo tres).

Y también se aprobó que haya una categoría nacional juvenil – cadete entre los campeones regionales de cada uno de los grupos.