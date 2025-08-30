Derrotas del Salamanca CF UDS, el Guijuelo y del Salamanca FF en los amistosos de este sábado

La tarde de sábado tuvo varios partidos amistosos con representante charro. El Salamanca Fútbol Femenino se midió a un rival de superior categoría, el Sport Extremadura, en el Municipal Vicente del Bosque. Las visitantes, con una gran primera parte, sentenciaron el duelo con tres goles. La segunda mitad fue más competida y las de María Gordo acabaron cayeron por 0-3 en el cuarto torneo Ciudad de Salamanca.

También cayó el Salamanca CF UDS. Los charros cierran la pretemporada con una derrota por 2-0 en casa del RSD Alcalá, que tuvo más ocasiones. Ángel Blanco ponía el 1-0 a los cinco minutos de la reanudación y, tras dos paradas de Jon Villanueva, el equipo madrileño mataba el partido con el 2-0 definitivo de Arribas.

Cerraron la jornada de amistosos el Santa Marta y el Guijuelo. Los tormesinos vencieron por 2-0 al Noname FC zamorano en el Alfonso San Casto. Los goles de Tariku y de Kike Rodero dieron el triunfo al equipo de Mario Sánchez.

El Guijuelo, por su parte, perdió por 0-1 ante el Ciudad Rodrigo en el Municipal Luis Ramos. Los mirobrigenses se llevaron la victoria con un tanto de Alexander en el minuto 5 con el que sorprendió al meta chacinero.