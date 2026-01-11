El Salamanca FF no puede con el Villa de Simancas en Tercera RFEF femenina

El duelo de la jornada en la Tercera RFEF femenina se disputaba en el Municipal Vicente del Bosque. El Salamanca FF necesitaba derrotar al Villa de Simancas para tener opciones de liderato, pero el conjunto vallisoletano estuvo también a buen nivel y arrancó un empate en Salamanca.

Las charras saltaron fuerte al verde y lograron ponerse por delante en el marcador. Sin embargo, el conjunto dirigido por Juanga García empataba en la segunda parte y da un golpe sobre la mesa: aventaja en tres puntos al Salamanca FF y tiene el golaveraje de su lado.

El Navega cayó por la mínima ante el filial del Burgos. Las locales se llevaron la victoria por 1-0 con un tanto de Dalia Ocon en el minuto 55 de partido.