El Salamanca FF renueva a Gonza y Diana González

El Salamanca Fútbol Femenino iniciará el lunes los entrenamientos de pretemporada con una sesión a las 20 horas en el Municipal Vicente del Bosque. La entrenadora María Gordo repite en el banquillo tras su buen papel de la pasada campaña.

El conjunto rojillo ha anunciado la renovación de dos de sus jugadoras. Y son dos centrales. La venezolona Diana González jugó mil minutos (y anotó dos goles) pero se lesionó durante la campaña.

Más grave fue la lesión de Gonza, que no pudo participar durante el año pasada. Y el club no ha obviado su alegría por verla de nuevo en el verde: "¡Qué ganas tieníamos, Natalia!".