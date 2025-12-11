El Salamanca FF tendrá representación en Arabia

El Salamanca Fútbol Femenino tendrá representación en Arabia Saudí. En la semana del 5 al 11 de enero se disputará la Supercopa de España en suelo árabe. La Real Federación Española de fútbol ha avisado a los clubes agraciados con el viaje y entre ellos se encuentra el equipo charro.

El miércoles 7 de enero se jugará la primera semifinal entre el FC Barcelona y el Athletic Club, mientras que el jueves se verán las caras el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

La final se disputará el domingo 11 de enero entre los dos ganadores de las semifinales.