El Salamanca FF tendrá representación en Arabia
El club charro ha sido uno de los agraciados por la RFEF para estar en la Supercopa de España
El Salamanca Fútbol Femenino tendrá representación en Arabia Saudí. En la semana del 5 al 11 de enero se disputará la Supercopa de España en suelo árabe. La Real Federación Española de fútbol ha avisado a los clubes agraciados con el viaje y entre ellos se encuentra el equipo charro.
El miércoles 7 de enero se jugará la primera semifinal entre el FC Barcelona y el Athletic Club, mientras que el jueves se verán las caras el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
La final se disputará el domingo 11 de enero entre los dos ganadores de las semifinales.
