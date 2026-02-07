El Salamanca FS se deja dos puntos en un partido loco ante Xove FS

Un punto para el Salamanca Fútbol Sala. Los charros empataron a siete en la pista de Xove FS y se van con el sabor amargo de haberse colocado 3-7 en la segunda mitad.

El Xove FS comenzó 2-0 y los goles de Moreiro y Cristian Bernal igualaban antes del descanso.

En la segunda parte, el equipo de Chema Sánchez se desató y se puso 3-7. Los locales colocaron portero jugador y supieron manejar muy bien la situación hasta el empate a siete definitivo.