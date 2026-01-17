El Salamanca FS derrota a Guardo FS y sigue en zona de playoff

Tres puntos más para el Salamanca Fútbol Sala. Los charros vencieron por 7-4 al Guardo FS en el pabellón de La Alamedilla. El equipo de Chema Sánchez saltó muy fuerte a la pista y se marchó al descanso 4-1 con dos goles de Cristian Bernal, un tanto de Dani Chino y otro de Ballano. En la segunda parte, un hattrick de Diego Heras cerró el encuentro.

El Albense FS logró un empate a seis en la pista del Noia FS. Los verdes se adelantaron en el primer minuto de juego con un tanto de Jorge Blázquez y un doblete de Álvaro Morales ponía el 4-3 antes del descanso. En la segunda mitad, Raúl Herrero establecía el empate a cuatro. Ahí llegó el intercambio de goles y Daniel Ratero y Álvaro Morales marcaban para el 6-6 definitivo de los de la villa ducal.

Con estos resultados, el Salamanca Fútbol Sala retiene la tercera posición de la tabla con 31 puntos; mientras que el Albense FS es sexto, a tres puntos de la zona de playoff.