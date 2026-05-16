El Salamanca FS se despide del ascenso a Segunda División

El Salamanca Fútbol Sala cayó eliminado en el playoff de ascenso a Segunda División. Los charros cayeron en la pista del Pinseque por 4-2.

La primera parte fue de los aragoneses, que se marcharon por 2-0 al descanso.

En la segunda mitad, los de Chema Sánchez empataron el encuentro con los tantos de Sergio y Cristian Bernal.

Pero los locales golpearon al momento para llevarse el partido con dos goles consecutivos.