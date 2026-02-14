El Salamanca FS empata ante el líder y el Albense FS cae goleado

El Salamanca Fútbol Sala sumó un punto en el pabellón de La Alamedilla ante el líder Leis Pontevedra FS. Los de Chema Sánchez empataron a dos y respondieron a los dos zarpazos visitantes con los goles de Cristian Bernal y de Heras.

Peor le fueron las cosas al Albense FS. Los verdes cayeron goleados por 7-1 en la pista del ADC Lugo Sala, que le pasa en la clasificación. Eso sí, los albenses mantienen su puesto en la zona de playoff.