El Salamanca FS jugará en playoff ante el Pinseque AD

El Salamanca Fútbol Sala ya conoce a su primer rival en las eliminatorias por el ascenso a Segunda División. El equipo charro se verá las caras con el Pinseque AD en la primera eliminatoria y jugará el duelo de ida en el pabellón de La Alamedilla.

Los de Chema Sánchez acabaron como tercer clasificado del grupo 1; mientras que su rival aragonés acabó en segundo puesto en el grupo 2 con 75 puntos y solo tres encuentros perdidos.

Si por algo ha destacado el Pinseque es por ser un equipo muy goleador y ha conseguido 178 dianas en los 30 partidos de fase regular disputados; una media de casi seis tantos por encuentro.

El partido de ida se disputará el fin de semana del 9 y 10 de mayo en el pabellón de La Alamedilla; mientras que la vuelta se jugará el fin de semana siguiente en suelo aragonés.