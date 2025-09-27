El Salamanca FS merece más ante O Esteo FS

El Salamanca Fútbol Sala consiguió un punto que le sabe a poco ante O Esteo FS. Los charros tuvieron muchas ocasiones para ganar el choque, pero tuvieron que conformarse con el 2-2 definitivo.

Al descanso, el equipo de Chema Sánchez perdía 0-1 y el mejor jugador del partido era el meta visitante. Tras el paso pro los vestuarios, Cristian Bernal empataba y de nuevo los gallegos golpeaban con el 1-2. El tanto del empate llegó por medio de Heras y los charros no pudieron remontar en los compases finales.

El Albense FS sumó su primer punto de la temporada. Los de la villa ducal empataron a cinco en la exigente cancha del Vilalba FS y quieren que sea el punto de partida para remontar en la tabla.