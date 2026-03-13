El Salamanca FS pierde a uno de sus pilares por una lesión de gravedad

El Salamanca Fútbol Sala jugará este sábado, a las 19:15 horas, en el polideportivo Lazarillo de Tormes ante el River Sala Zamora. Los charros marchan terceros y pelean por un puesto en el playoff de ascenso a Segunda División.

Sin embargo, el conjunto salmantino tendrá que afrontar el tramo final de la temporada con una baja importante. El cancerbero Alonso se lesionó de gravedad en el derbi ante el Albense FS.

“Sabemos que vendrán meses de trabajo y esfuerzo, pero también sabemos que tienes la mentalidad y el corazón de un luchador. El primer equipo y todo el club estará contigo en este camino. Volverás. Y volverás más fuerte”, señalan desde el club charro.